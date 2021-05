Gaza: Msf denuncia, 'ci hanno di nuovo vietato di entrare'

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Oggi è stata nuovamente negata ad un team di Medici Senza Frontiere l'autorizzazione a entrare da Israele nella Striscia di Gaza". E' quanto denuncia in una nota Ely Sok, capomissione di Msf nei Territori palestinesi.

"Sono trascorsi ormai più di dieci giorni dall'inizio dei bombardamenti israeliani sulla Striscia - afferma - e stanno aumentando i bisogni umanitari, con oltre 1.400 feriti e decine di migliaia di sfollati. Il sistema sanitario, che già deve fronteggiare numerose carenze anche quando non ci sono bombardamenti, non dispone dei materiali fondamentali per curare i feriti, a cominciare dalle sacche di sangue".

"Non sappiamo ancora quando l'équipe di Msf sarà in grado di entrare a Gaza per unirsi ai nostri colleghi già sul posto.

Chiediamo che siano riaperti immediatamente i valichi di frontiera e che sia garantita una circolazione sicura di personale e forniture umanitarie per scongiurare una catastrofe ancora più grave". (ANSA).