Vertice sull'Africa, eliminare brevetti sui vaccini Covid

(ANSA) - PARIGI, 18 MAG - I partecipanti al vertice di oggi a Parigi sulle economie africane - tra cui il premier Mario Draghi - hanno chiesto che siano tolti i brevetti sui vaccini contro il Covid-19. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nella conferenza stampa finale.

I partecipanti al vertice hanno chiesto l'eliminazione dei brevetti sui vaccini "per consentire la produzione di vaccini in Africa", ha precisato Macron. "Noi sosteniamo il trasferimento di tecnologie - ha detto il presidente francese - oltre ad un lavoro chiesto all'OMS, all'Organizzazione mondiale del Commercio (WTO) e al Medicines Patent Pool (OPP, organizzazione in ambito sanitario sostenuta dall'ONU) di togliere tutti i vincoli in termini di proprietà intellettuale che bloccano la produzione di qualsiasi tipo di vaccino". (ANSA).