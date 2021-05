Draghi: 'Rispondere alla pandemia in Africa come in Ue e Usa'

(ANSA) - PARIGI, 18 MAG - "Nel vertice di oggi a Parigi abbiamo cominciato a organizzare una risposta per l'Africa alle devastazioni della pandemia come è stato fatto per l'Europa e per gli Stati Uniti": lo ha detto, al termine del vertice sulle economie dei Paesi africani, il presidente del Consiglio, Mario Draghi. (ANSA).