Bob Dylan, 80 anni tra legacy e mito

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAG - Una pietra miliare per la musica e la letteratura: Bob Dylan lunedi' 24 maggio compie 80 anni.

"Forever Young", come nella canzone ninna-nanna scritta nel 1973 per il primogenito Jesse anche se la la voce, che David Bowie descrisse come "sabbia e colla", non e' piu' quella di una volta e nell'ultimo album "Rough and Rowdy Ways" uscito in piena pandemia, l'imprevedibile astro della controcultura declama, piu' che cantare, i versi delle sue piu' recenti canzoni.

L'artrite non gli permette di tenere in mano la chitarra, cosi' da anni suona appoggiandosi al pianoforte elettrico.

Enigmatico oggi come 60 anni fa, quando sbarco' a New York per suonare nei locali fumosi del Village, il 24 maggio Dylan spegnera' le candeline nella villa di Malibu', attivo come sempre. L'età non ferma il genio, così come il misterioso incidente di moto del 1966, o la pericardite che nel 1997 lo spedì in ospedale, ma si riprese in tempo per cantare davanti a papa Woityla al Congresso Eucaristico di Bologna, mentre la legacy, difficilmente inquadrabile, è enorme grazie a 125 milioni di dischi venduti, dieci Grammy e l'Oscar nel 2001 per "Things Have Changed" dal film "Wonder Boys". Ci hanno provato i giurati del Pulitzer, annunciando a sorpresa nel 2008 il premio per la poesia, poi nel 2016 i colleghi del Nobel paragonandolo a Omero, Ovidio e ai visionari del Romanticismo. "Non c'e' gigante piu' grande nella storia della musica americana", aveva detto il presidente Barack Obama consegnandogli nel 2012 la Medaglia della Liberta' dopo averlo invitato due anni prima a cantare alla Casa Bianca con Joan Baez, la musa dei suoi vent'anni, per un concerto "colonna sonora" delle marce per i diritti civili.

Dylan pero' respinge etichette, in prima battuta quelle politiche, cosi' come rifiuta "che la sua carriera venga imbalsamata", come scrive Paul Morley in "You Lose Yourself You Reappear", uno dei nuovi libri che celebrano la ricorrenza .

L'ultimo anno, in cui mezzo mondo si e' chiuso in lockdown, Dylan ha composto il nuovo album e venduto per 300 milioni di dollari il suo catalogo musicale a Universal Music. (ANSA).