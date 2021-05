Omofobia: Conte, tutele diritti sono priorità, nessun rinvio

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "È triste constatare che in Italia ci sia bisogno di dover approvare una legge per porre un freno a odio, violenze e atti discriminatori collegati all'orientamento sessuale. Ma purtroppo abbiamo questa urgenza, e sulla tutela piena ed effettiva dei diritti e delle libertà fondamentali della persona non possiamo permetterci nessun rinvio. Dobbiamo anzi accelerare questo percorso, prefigurando varie azioni positive a cui il Movimento 5 Stelle ha lavorato intensamente".

Lo scrive in un post l'ex premier e leader in pectore del M5s Giuseppe Conte. (ANSA).