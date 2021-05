Arsenale ex gip: De Benedictis 'mie solo alcune armi

(ANSA) - BARI, 17 MAG - L'ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis ha confessato di essere il possessore solo di alcune delle armi, anche da guerra, sequestrate il 29 aprile scorso in una masseria ad Andria, nel Nord Barese.

Dinanzi alla gip di Lecce Giulia Proto l'ex giudice, che è detenuto in carcere per traffico di armi e anche per una precedente vicenda di tangenti, ha risposto alle domande ammettendo in parte i reati contestati. "Sono un collezionista con una passione malata per la armi" avrebbe detto, negando sia rapporti con la criminalità organizzata sia di avere le chiavi della masseria dove è stato trovato l'arsenale. (ANSA).