Assessore Lazio, entro il 2 giugno open day per maturandi

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Entro il 2 giugno faremo un open day nel Lazio per gli studenti che affronteranno gli esami di maturità. Pensiamo sia importante far svolgere in tranquillità gli esami. La gran parte del personale docente e non docente avrà avuto il vaccino ed è importante che lo abbiano anche i maturandi". Lo spiega all'ANSA l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio d'Amato sulla campagna di vaccinazione in vista degli esami di maturità. "Pensiamo sia importante far svolgere in tranquillità gli esami di maturità. La gran parte del personale docente e non docente avrà avuto il vaccino, ed è importante che lo siano anche i maturandi. Stiamo studiando le modalità operative, sicuramente utilizzeremo la app dell'open day tre click dopo 48 ore il vaccino", aggiunge. (ANSA).