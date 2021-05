Amici, vince la ballerina Giulia

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Non smette di ridere, con la coppa della vittoria di Amici tra le braccia: è la ballerina Giulia la vincitrice dell'edizione 2021 di Amici, il talent di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. "Oddio, che roba. Non ho capito che è successo...", continua a ripetere a caldo.

Nella finalissima a due (decisa dal televoto), Giulia batte il cantante Sangiovanni, aggiudicandosi il premio del valore di 150mila euro in gettoni d'oro (oltre al Premio Tim da 30mila euro). Il cantante fa però man bassa di riconoscimenti, portando a casa il premio di categoria (50mila euro), il Premio della Critica Tim (50mila euro), il Premio delle Radio per il singolo Malibù e il Premio Siae per il miglior testo (20mila euro).

Nata a Roma nel 2002, Giulia inizia a ballare danza classica a 3 anni, in seguito approfondisce lo studio del modern ed entra a far parte della Nough Megacrew. Entra ad Amici fin dall'esordio di questa stagione (novembre 2020) ballando "TKN" di Rosalia e Travis Scott. Giulia, all'interno della scuola, ha fatto un percorso di crescita professionale, ma anche emotivo riuscendo a sviscerare il motivo delle sue insicurezze, anche grazie al rapporto proprio con Sangiovanni. Giulia con il Premio Tim è risultata l'allieva più votata dal pubblico in studio.

In finale anche il ballerino Alessandro e i cantanti Deddy e Aka7ven. A tutti i finalisti il premio Marlù di 7mila euro.

