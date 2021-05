Draghi, a inizio luglio prima dose a tutti fragili e over 60

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "La pandemia ha avuto sugli operatori turistici effetti economici ingenti e siamo all'opera per farli ripartire quanto prima e con la massima sicurezza. La prima inziativa è lo sforzo che il governo fa per il rapido completamento della campagna vaccinale. Tra fine giugno e inizio luglio avremo vaccinato con almeno una dose tutti i fragili e gli over 60". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi al question time. (ANSA).