Dylan 80 anni il 24 maggio, la sua arte in mostra a Miami

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - Bob Dylan compie 80 anni il 24 maggio e i suoi fan negli Usa si preparano a celebrare con una "Pastorale Americana": si intitola così una serie di paesaggi realizzati durante il lockdown da Covid dal premio Nobel per la letteratura, che verranno esposti in una mostra, la prima negli Stati Uniti, assieme ad altri dipinti, disegni e sculture in metallo creati nell'arco di 60 anni dal musicista.

Intitolata "Bob Dylan: Retrospectrum", la mostra sarà inaugurata il 30 novembre al Patricia and Phillip Frost Art Museum di Miami in coincidenza con la Settimana dell'Arte che ogni anno si tiene nella città della Florida. La retrospettiva di circa 120 opere prende le mosse su un'altra dedicata a Dylan dal Museo di Arte Moderna di Shanghai nel 2019 e che all'epoca risultò la più visitata dell'anno per la metropoli cinese con centinaia di migliaia di biglietti venduti.

Per la tappa di Miami la mostra di Shanghai è stata arricchita da nuovi dipinti creati durante i mesi della pandemia che si sono rivelati particolarmente produttivi per Dylan anche dal punto di vista musicale con l'uscita del primo album di brani inediti in otto anni "Rough and Rowdy Ways". "L'obiettivo è mostrare lo sviluppo e la varietà della pratica visiva di Dylan parallelamente a passaggi interattivi che illumineranno questo sviluppo nell'ambito del suo canone musicale e letterario", ha spiegato il museo sul suo sito online. (ANSA).