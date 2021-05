Basket: Nba, Westbrook batte storico record tripla doppia

(ANSA) - LOS ANGELES (USA), 11 MAG - Il playmaker dei Washington Wizards, Russell Westbrook, ha messo a segno la 182ma tripla doppia della sua carriera ieri sera in una partita di regular season contro gli Atlanta Hawks, battendo il record Nba in materia detenuto per 47 anni dal mitico Oscar Robertson.

Per 'tripla doppia' si intende la capacità di un giocatore di raggiungere in una partita la doppia cifra in tre prestazioni tra punti, rimbalzi, assist, recuperi e stoppate. Il 32enne dei Wizards è entrato nella storia conquistando il suo decimo rimbalzo nell'ultimo quarto del match contro gli Hawks, che è andato ad aggiungersi ai 23 punti e 17 assist già al suo attivo.

(ANSA).