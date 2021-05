Accoltella l'ex e uccide il figlio di lei in Ogliastra

(ANSA) - NUORO, 11 MAG - Un cittadino di origine pakistana di 29 anni ha ferito l'ex compagna di 50 anni con un coltello e ucciso il figlio 19enne della donna intervenuto per proteggerla.

Il delitto è avvenuto all'alba a Tortolì, in Ogliastra, in via monsignor Virgilio nella casa della donna in pieno centro. Sul posto ci sono Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, coordinati dalla Pm di Lanusei Giovanna Morra. Di recente l'uomo, che si è dato alla fuga ed è ricercato in tutta l'Ogliastra, era stato arrestato per maltrattamenti ed era stato destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla donna. (ANSA).