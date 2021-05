Pausini ospite d'onore nell'opening dei David di Donatello

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Sono molto emozionata nel comunicarvi che l'11 maggio sarò ospite d'onore nell'opening della cerimonia dei David di Donatello". Lo annuncia sui social Laura Pausini. "Canterò il brano Io sì, candidato nella categoria Miglior Canzone Originale, dalla suggestiva cornice del Teatro dell'Opera di Roma - aggiunge -. Appuntamento a martedì su @rai1official".

La cantante qualche settimana fa si era già esibita agli Oscar, in duetto con Diane Warren, che firma con lei e Niccolò Agliardi il brano (scritto per La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren) entrato in cinquina per la miglior canzone. (ANSA).