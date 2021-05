Israele: morto giovane ferito in attacco in Cisgiordania

(ANSA) - TEL AVIV, 06 MAG - E' morto in ospedale il giovane israeliano ferito gravemente domenica scorsa in un attacco a colpi di arma da fuoco sparati da un'auto palestinese ad una fermata di autobus all'incrocio di Tapuach in Cisgiordania.

Yehuda Guetta, 19 anni, era stato colpito insieme ad altri due israeliani dagli spari da un'auto poi dileguatisi. Durante la notte lo Shin Bet, Sicurezza interna di Israele, ha annunciato di aver arrestato, dopo una caccia durata giorni, Muntasir Shalabi, 44 anni, ritenuto responsabile dell'attentato.

L'uomo - che secondo lo Shin Bet è anche cittadino Usa - era da poco ritornato in Cisgiordania dagli Stati Uniti. (ANSA).