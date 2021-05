Denise: ispezione Cc in casa dove abitò ex moglie papà bimba

(ANSA) - PALERMO, 05 MAG - I carabinieri della Scientifica di Trapani stanno effettuando una ispezione nell'abitazione di via Pirandello, a Mazara del Vallo, che fu in uso ad Anna Corona, l'ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico della piccola Denise Pipitone. La donna è la mamma di Jessica Pulizzi (sorellastra della piccola scomparsa l'1 settembre 2004), finita sotto processo e assolta nei tre gradi di giudizio. Il sopralluogo, disposto dalla Procura di Marsala, sta avvenendo "per verificare lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili". Da alcuni giorni la Procura di Marsala ha riaperto le indagini sulla scomparsa di Denise. (ANSA).