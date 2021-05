Kentucky Derby: vince Medina Spirit, Essential Quality quarto

(ANSA) - LOUISVILLE (USA), 02 MAG - Medina Spirit ha vinto ieri la 147ma edizione del Kentucky Derby, regalando all'allenatore Bob Baffert la settima vittoria da record nella prestigiosa corsa di cavalli sull'ovale di Churchill Downs a Louisville.

Medina Spirit, in testa per oltre metà gara, ha battuto al traguardo Mandaloun (secondo) e Hot Rod Charlie (terzo). Grande favorito annunciato, Essential Quality è arrivato quarto, sotto gli occhi di circa 45.000 spettatori: 100.000 in meno del solito. (ANSA).