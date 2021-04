Brexit:Parigi a Gb,ritorsioni se accordo pesca non attuato

(ANSA) - ROMA, 27 APR - La Francia minaccia 'misure di ritorsione' contro il Regno Unito se l'accordo sulla pesca, previsto dalle intese sul dopo-Brexit, non verrà attuato.

"Chiediamo tutto l'accordo, niente più che l'accordo, e se non sarà attuato... prenderemo misure di ritorsione in altri settori, se necessario", ha dichiarato il ministro agli Affari europei Clement Beaune all'emittente Bfm Business. (ANSA).