Oscar: miglior film d'animazione Soul

(ANSA) - ROMA, 26 APR - 'Oscar per il miglior film d'animazione alla 93/a edizione dei premi va a SOUL di Pete Docter e Dana Murray . "E' un film che è una lettera d'amore per il jazz" ha detto Docter, al suo terzo Oscar consecutivo dopo Up e Inside Out, un vero record. Soul è un film Disney - Pixar.

(ANSA).