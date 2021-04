Covid: Rio riapre l'accesso alle spiagge nei giorni feriali

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 23 APR - Un decreto del sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale locale ha attenuato alcune restrizioni decise per cercare di frenare la pandemia di coronavirus. Tra le nuove misure figura anche la riapertura al pubblico delle spiagge cittadine nei giorni feriali.

È ancora vietato sostare in strada e nei luoghi pubblici dalle 23 alle 5 del mattino. Feste ed eventi in genere restano sospesi.

Le nuove regole entreranno in vigore nel primo minuto di questo sabato e proseguiranno fino al 3 maggio: in pratica, quindi, l'accesso alle spiagge sarà liberato solo da lunedì prossimo. (ANSA).