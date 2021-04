Chiusi gli ordini del Btp Futura, raccolti 5,48 miliardi

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Si è concluso con una raccolta di circa 5,48 miliardi di euro il collocamento del Btp Futura, il bond destinato ai risparmiatori e con un 'premio' legato al tasso di crescita del Pil che serve a finanziare le misure per la ripresa economica post Covid-19 e la campagna di vaccinazioni. Nella quinta giornata di vendita del Btp sono stati sottoscritti titoli per un controvalore di 327,1 milioni di euro. La terza edizione del Btp Futura si colloca leggermente al di sotto delle due precedenti, chiuse con ordini per 5,7 miliardi nel novembre del 2020 e per 6,1 miliardi nel luglio dello stesso anno. (ANSA).