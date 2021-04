Filiera edilizia al governo,certezze su proroga superbonus

(ANSA) - ROMA, 22 APR - La filiera dell'edilizia, dalle imprese alla rete delle professioni tecniche fino agli amministratori di condominio, chiede "rassicurazioni al Governo sulla proroga alla detrazione fiscale del 110% per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica degli edifici", "sgomberando il campo dalle ipotesi circolate negli ultimi giorni di ridimensionamento della misura". Lo si legge in una nota congiunta. "Gli interventi del Superbonus 110% stanno finalmente iniziando a partire, per questo occorre dare certezza alla misura ed evitare brusche frenate", si legge nella nota firmata da dieci sigle.

L'appello al governo dalla filiera dell'edilizia, arriva da Ance, Federcostruzioni, Anaci, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ISI Associazione Ingegneria Sismica Italiana, Consiglio Nazionale dei Geologi, Consiglio Nazionale dei Geometri, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale Periti Industriali, Oice. (ANSA).