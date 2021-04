Floyd:4 settimane per la pena, agente rischia sino a 75 anni

(ANSA) - WASHINGTON, APR 21 - Ci vorranno altre otto settimane per stabilire la condanna dell'ex agente Derek Chauvin, dopo che ieri una giuria di Minneapolis lo ha ritenuto responsabile di tutti e tre i capi di imputazione per l'omicidio di George Floyd. Lo ha riferito il giudice Peter Cahill che dovrà valutare anche eventuali aggravanti, come il fatto che il soffocamento dell'afroamericano è avvenuto davanti agli occhi di una bambina. Complessivamente l'ex poliziotto rischia sino a 75 anni per i tre reati, anche se le linee guida del Minnesota raccomandano 12,5 anni per l'omicidio di secondo e terzo grado e 4 per quello colposo. L'accusa tuttavia ha chiesto una pena più dura di quella suggerita da tali linee guida. (ANSA).