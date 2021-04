Filippo: in Gb oltre 13mln hanno guardato il funerale in tv

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Sono oltre 13milioni le persone che nel Regno Unito hanno seguito in tv il funerale del Duca di Edimburgo celebrato ieri nella cappella di St. George al castello di Windsor. Lo riferisce la Bbc citando le ultime cifre ufficiali e specificando che la funzione religiosa durata circa un'ora è stata seguita da 11milioni su Bbc2, da 2,1milioni su Itv e circa 450mila su Sky. La cerimonia è stata inoltre trasmessa sul web attraverso diversi canali Youtube e in radio.

Nel 2002 si contarono oltre 10milioni di telespettatori nel Regno Unito per i funerali della regina madre. Per quelli di Diana nel 1997 furono invece 31 milioni. (ANSA).