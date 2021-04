Ragazzo pestato a Colleferro, nel paese di Willy

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un pestaggio nel pomeriggio a Colleferro, cittadina in provincia di Roma già salita agli onori delle cronache per la morte di Willy Duarte Monteiro, il ragazzo di 21 anni, di origini capoverdiane, ucciso in circostanze analoghe. Ad aggredire il 17enne che si trovava su Corso Filippo Turati sarebbe stato un gruppo di tre o quattro ragazzi. Il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. "L'aggressione di oggi pomeriggio è un fatto inaccettabile. Le nostre ferite sono ancora troppo aperte su queste questioni" ha scritto sui social il Sindaco Pierluigi Sanna. (ANSA).