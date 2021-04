Il Lucca Summer Festival pronto a riaprire con 6mila spettatori

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Il Lucca Summer Festival è pronto a riaprire i battenti. "Già da mesi lavoriamo a un protocollo per aprire sotto le Mura a 6mila spettatori, ovvero il 10% di concerti come quello che abbiamo ospitato dei Rolling Stones nel 2017 con 60mila persone", lo annuncia all'ANSA il promoter Mimmo D'Alessandro, della D'Alessandro e Galli. "Insieme a Ferdinando Salzano di F&P stiamo lavorando per spostare il Summer Festival da luglio a settembre, invitando i big italiani da Claudio Baglioni a Francesco De Gregori, da Zucchero ad Antonello Venditti: 8-10 date nella prima metà di settembre". Il protocollo per il Lucca Summer Festival è stato già presentato alle autorità locali e prevede pubblico seduto, distanziamento, igienizzazione, obbligo di mascherina, ingressi e uscite separati. "Il nostro è un festival internazionale - aggiunge D'Alessandro - ma siamo felici di aprire agli italiani.

C'è entusiasmo, come se fosse il primo concerto. Il ritorno ai live è una grande soddisfazione dopo mesi di lavoro e di confronto anche con il ministro". (ANSA).