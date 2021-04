Covid: Faraone, chiedo a governo calendario riaperture

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Mi pare che ci appassioniamo troppo a dibattiti inutili: dopo le categorie professionali adesso è la volta di quelle territoriali quando è estremamente chiaro che le uniche priorità vaccinali sono l'età e le fragilità . Lo dicono i dati : l'età media dei deceduti è di 81 anni e di questi il 97% avevano patologie pregresse. Ciò significa che noi dobbiamo mettere in sicurezza queste persone: anziani e fragili. Non ci devono essere corsie preferenziali di alcun tipo . Una volta messi in sicurezza i più fragili di fronte al Covid saremo tranquilli e questa estate ritroveremo la normalità . Chiedo al governo di individuare già oggi le date delle riaperture : siamo nelle condizioni di indicare date certe senza modificarle. Per garantire a tutti di fare investimenti per ripartire e nel frattempo ristorare chi ha perso. Se diamo adesso certezze su aperture anche le proteste verranno meno": così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone ad Agorà. (ANSA).