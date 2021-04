Recovery: Tajani vede Carfagna, priorità Sud

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Una parte importante dei 209mld del Recovery Plan andranno al SUD. Un'occasione per finanziare infrastrutture, digitalizzazione e sanità. Investimenti per creare lavoro e colmare i divari sociali e territoriali del Mezzogiorno. Con Mara Carfagna stiamo andando nella giusta direzione".

Lo afferma Antonio Tajani a margine di un incontro con il ministro per il Sud Mara Carfagna.