Covid: Salvini, fiducia in Speranza? Ho fiducia in Draghi

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Non mi interessa la polemica personale: le critiche le tengo per me. Dal ministro della Salute mi aspetto che segua la scienza quando si apre e quando si chiude. Fiducia in Speranza? Ho fiducia in Draghi, ma niente polemiche". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Radio anch'io" su Rai Radio Uno. (ANSA).