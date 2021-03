Draghi, Salvini? Chiusure dipendono dai dati contagi

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Le chiusure sono pensabili o impensabili solo in base ai dati che vediamo" sui contagi. "Le misure hanno dimostrato nel corso di un anno e mezzo di non essere campate per arie. E' desiderabile riaprire, la decisione se farlo o meno dipende dai dati." Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sulle parole di Matteo Salvini sul mantenimento delle chiusure.

(ANSA).