Domina, Kasia Smutniak è Livia Drusilla in serie Sky Original

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Il viaggio e l'ascesa di Livia, da ragazza ingenua il cui mondo si sgretola sulla scia dell'assassinio di Giulio Cesare, fino a diventare l'imperatrice più potente e influente di Roma, guidata da un profondo desidero di vendicare il padre e di garantire il potere ai suoi figli. A maggio arriverà una serie Sky Original ambientata nell'antica Roma, Domina, con Kasia Smutniak nei panni della determinata e ambiziosa Livia Drusilla (la terza moglie di Gaio, meglio conosciuto come Ottaviano o Augusto, il primo imperatore romano), un period drama in otto episodi. Nei panni di Livia Drusilla - la cui storia ridefinì completamente le aspirazioni che a quel tempo una donna poteva perseguire - troviamo per l'appunto Kasia Smutniak (Perfetti Sconosciuti, Diavoli). Lo stesso personaggio da giovane, per la precisione nei primi due episodi, quando Livia era ancora una ragazza, è invece interpretato da Nadia Parkes. E maxi grande cast internazionale: Matthew McNulty è il futuro imperatore Gaio Ottaviano (nei primi due episodi interpretato da Tom Glynn-Carney - Dunkirk, Tolkien); Claire Forlani (Vi presento Joe Black) interpreta Ottavia, sorella di Gaio; Christine Bottomley è Scribonia, prima moglie di Gaio nonché acerrima nemica di Livia; Colette Dalal Tchantcho (The Witcher) è Antigone, fidata ancella di Livia e poi donna libera sua confidente. E ancora: Ben Batt (Captain America: Il primo vendicatore) interpreta Agrippa, amico d'infanzia di Gaio Ottaviano, suo generale e poi console.

Insieme a loro, due star come Liam Cunningham (Il Trono di Spade) nel ruolo di Livio, padre di Livia Drusilla, e Isabella Rossellini , che ha il ruolo di Balbina. Grandi eccellenze italiane di rilievo internazionale nel cast tecnico, a partire dal Premio Oscar Gabriella Pescucci, che ha curato i costumi della serie. Troviamo poi Luca Tranchino alla scenografia.

