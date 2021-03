Tangenti: al via maxi udienza Milano

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Riuniti i quattro filoni della maxi inchiesta 'mensa dei poveri' della Procura di Milano su un presunto "sistema" di mazzette, appalti e nomine pilotate e finanziamenti illeciti, oggi si è tenuta in una delle aule della Fiera la prima vera udienza, davanti al gup Natalia Imarisio, a carico di oltre 100 indagati, tra cui l'ex vicecoordinatore lombardo di FI ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella, il consigliere lombardo 'azzurro' Fabio Altitonante, il deputato di FI Diego Sozzani, l'ex coordinatore di Forza Italia a Varese Nino Caianiello, che sarebbe stato il "burattinaio" e "manovratore", e l'ex europarlamentare di Fi Lara Comi, accusata anche di truffa al Parlamento Europeo.

Nell'udienza preliminare, seguita all'inchiesta in più tranche dei pm Luigi Furno, Adriano Scudieri e Silvia Bonardi, hanno chiesto di entrare anche una decina di parti civili, tra cui il Comune di Milano, quello di Gallarate, una municipalizzata di Novara, l'Amsa, ossia l'azienda dei rifiuti milanese, e pure il Codacons.

Sulle parti civili il gup deciderà il prossimo 26 aprile, quando si esprimerà pure sulle questioni preliminari, tra cui quelle di competenza territoriale (non ancora discusse), e incamererà le richieste di riti alternativi. Udienze fissate anche per l'11 giugno, 8-14-15 luglio. (ANSA).