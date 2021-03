Accordo J&J e la tedesca IDT Biologika per dosi in Europa

(ANSA) - BERLINO, 15 MAR - Accordo di collaborazione fra la tedesca IDT Biologika e Johnson & Johnson, per aumentare la disponibilità dei vaccini in Europa. Ne ha dato notizia IDT Biologika in un comunicato.

Stando alla nota, il gruppo destinerà la fabbrica di Dessau, finora riservata alla casa farmaceutica Takeda candidata per il vaccino contro la Dengue, al vaccino Johnson e Johnson. (ANSA).