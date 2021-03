Gb: l'agente arrestato in tribunale rimarrà in carcere

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - L'agente di Scotland Yard, Wayne Couzens, accusato del rapimento e dell'omicidio della trentatreenne Sarah Everard resterà in carcere fino alla prossima udienza prevista per martedì 16 marzo. Lo ha deciso il giudice davanti al quale il poliziotto si è presentato oggi.

Secondo quanto riportato da Skynews l'agente 48enne, che indossava un abito grigio, è rimasto in piedi durante la lettura delle accuse a suo carico. (ANSA).