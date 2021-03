Governo: Cav, da fi sostegno convinto e leale

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "E' necessario assicurare al Governo il sostegno più convinto e la collaborazione più leale. Le difficoltà interne del Partito Democratico e dei Cinque Stelle, che rispetto, non devono destabilizzare l'esecutivo o comprometterne la capacità di lavoro". Così il leader di Forza italia, Silvio berlusconi in un webinar interno in occasione dell'8 marzo.

"Noi stiamo lavorando per far funzionare il governo nel migliore dei modi. Lo stanno facendo i nostri ministri, in ruoli delicati e decisivi per combattere l'emergenza e far ripartire il Paese. Lo sta facendo tutta Forza Italia, e ringrazio per questo Antonio Tajani, che ogni giorno fornisce al governo le nostre idee, le nostre proposte, i nostri contributi costruttivi sui temi più sentiti". (ANSA).