Iran: Nazanin imputata per manifestazione a Londra

(ANSA) - TEHERAN, 07 MAR - 'Propaganda contro il sistema' di governo iraniano per aver partecipato a una manifestazione di protesta nel 2009 a Londra davanti all'ambasciata iraniana e per una intervista rilasciata nella stessa occasione al canale della Bbc in persiano. E' questa la nuova accusa di cui dovrà rispondere il 14 marzo davanti alla Corte rivoluzionaria di Teheran la cittadina anglo-britannica Nazanin Zaghari-Ratcliffe, che oggi è stata rilasciata dopo aver scontato una controversa condanna a 5 anni di reclusione per spionaggio. Lo ha detto all'agenzia iraniana Irna il suo avvocato, Hojjat Kermani.

