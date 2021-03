Cina, le esportazioni salgono del 60,6%

(ANSA) - PECHINO, 07 MAR - La Cina registra a gennaio-febbraio un surplus commerciale di 103,25 miliardi di dollari, rimbalzando dai 7,09 miliardi combinati di deficit del primo bimestre 2020 - in piena crisi Covid - e battendo il consensus degli analisti del saldo positivo di 60 miliardi.

L'export cresce per l'ottavo mese di fila e vola del 60,6% annuo - oltre il 38,9% atteso e in accelerata sul 18,1% di dicembre -, con il miglioramento della domanda globale. L'import sale - per il quinto mese consecutivo - del 22,2%.

La crescita delle esportazioni, secondo quanto diffuso dalle Dogane cinesi, è la più ampia da oltre due decenni, trainata dai prodotti dell'elettronica legati allo smart working (+54,1%) e tessile-medicali (+50,2%) di contrasto alla pandemia del nuovo coronavirus, come le mascherine. Gli ultimi dati doganali sono in netto contrasto con il calo dello scorso anno di circa il 17% delle esportazioni e del 4% delle importazioni: nel primo bimestre 2021 l'interscambio commerciale è cresciuto nel suo complesso del 32,2% annuo. (ANSA).