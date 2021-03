Meghan, menzogne su di noi, come possiamo stare zitti?

(ANSA) - WASHINGTON, MAR 6 - "Non so come possano aspettarsi che restiamo in silenzio dopo che in tutto questo tempo hanno continuato a dire menzogne su di noi. E anche se questo vuol dire perdere delle cose, voglio dire, finora ne abbiamo già perse tante". Così Meghan Markle sulla famiglia reale nell'anticipazione dell'intervista di Oprah Winfrey a lei e al principe Harry che la Cbs trasmette domani. L'anchor le chiede come si sente e lei risponde attaccando "The Firm", ossia "la ditta", un soprannome per definire la famiglia reale insieme a coloro che gestiscono gli affari della royal family. (ANSA).