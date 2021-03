Dl sostegno: bozza dl in 26 articoli, da vaccini a Reddito

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Dai vaccini al rifinanziamento del Reddito di cittadinanza: è di 26 articoli una bozza preliminare del decreto Sostegno, ancora in via di definizione, che l'ANSA ha visionato. Il documento, di una cinquantina di pagine, spazia dalla misure per il lavoro, compresi i congedi parentali, alle cartelle, fino a risorse aggiuntive per il Trasporto locale.

Incluse, al momento, anche norme per il potenziamento degli asili nido. (ANSA).