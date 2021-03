Sophia Loren miglior attrice ai premi della Aarp

(ANSA) - NEW YORK, 04 MAR - Sophia Loren per "La Vita Davanti a Se' del figlio Edoardo Ponti e' la migliore attrice dei "premi per adulti" assegnati annualmente dalla AARP, l'associazione americana dei pensionati.

L'organizzazione degli anziani, che ha assegnato a George Clooney il premio alla carriera, celebrera' i riconoscimenti il 28 marzo in prima serata virtuale sulla Pbs.

Il miglior film per la Aarp e' "The United States vs Billie Holiday". Aaron Sorkin per "Trial of the Chicago 7" ha vinto come miglior regista e miglior attore. L'83enne Anthony Hopkins e' stato scelto come miglior attore per il suo ruolo in "The Father". Quest'anno per la prima volta l'associazione degli "over 65" ha introdotto categorie per la televisione e riconoscimenti sono andati a "La Regina degli Scacchi" di Netflix e "This is Us" della Nbc. (ANSA).