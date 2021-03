Petrolio: Opec+ lascia invariato taglio quote ad aprile

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - L' Opec+ lascia invariato il taglio delle quote di produzione anche per il mese di aprile . "I Ministri hanno approvato il proseguimento dei livelli di produzione di marzo per il mese di aprile, ad eccezione di Russia e Kazakistan, che potranno aumentare la produzione rispettivamente di 130 e 20mila barili al giorno, a causa dei trend stagionali di consumo" . Così il comunicato finale sull'accordo raggiunto al vertice dell'Organizzazione e dei suoi alleati. (ANSA).