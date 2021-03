Prima sconfitta Biden, ritira nomina capo ufficio budget

(ANSA) - WASHINGTON, MAR 2 - Prima sconfitta dell'amministrazione Biden nell'iter di conferma al Senato dei suoi dirigenti: la Casa Bianca, riferisce la Cnn, ha ritirato la nomina di Neera Tandem come direttrice dell' Office of Management and Budget. Tanden aveva suscitato critiche di senatori di entrambi i partiti per i suoi tweet molto intemperanti verso alcuni di loro e non poteva contare sulla maggioranza dei voti.

Ora, secondo il Washington Post, potrebbe essere nominata ad una carica che non richiede l'approvazione del Senato. (ANSA).