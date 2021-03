Covid: Salvini, spero sia ultimo Dpcm, si torni a decreti

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Per norma costituzionale è giusto tornare verso i decreti. Questa sarà una sfumatura per chi ci ascolta, ma anche il rispetto della norma e della Costituzione deve tornare a prevalere. Quindi che sia l'ultimo Dpcm. Poi si passi ai decreti approvati dal presidente della Repubblica e dal Parlamento". L'ha detto a Rtl 102.5 il segretario della Lega, Matteo Salvini.

E ha aggiunto: "Il cambiamento del governo Draghi passa anche attraverso la voce unica della comunità medica e scientifica, non si possono sentire 12 virologi al giorno che dicono cose diverse, che ci sia un portavoce unico". (ANSA).