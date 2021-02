Senato: Crucioli, chiesta componente 'L'alternativa c'è'

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Ieri abbiamo presentato una istanza per la creazione di un nuova componente dal nome 'L'alternativa c'è', che si prefigge di fare una opposizione radicale, non di maniera come quella annunciata a Fratelli d'Italia". Lo ha annunciato nell'Aula del Senato Mattia Crucioli. La denominazione è la stessa di quella assunta alla Camera per una componente del Misto a cui hanno aderito gli espulsi del M5S dopo non aver votato la fiducia al governo Draghi. (ANSA).