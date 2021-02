M5s: Dessì lascia, questo Movimento non è più casa mia

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Ho sperato fino a ieri che qualcosa potesse cambiare, inutilmente. Non sono mai stato d'accordo nel dare la fiducia a questo governo ma ho voluto, con l'assenza il giorno del voto, dare un ulteriore possibilità di ripensamento, soprattutto a me stesso. Lasciare compagni di viaggio a cui voglio un mondo di bene non è facile, 15 anni di storia comune non si cancellano facilmente. Forse un giorno ci ritroveremo, oggi però devo andare via. Questa non è più casa mia". Così il senatore M5s Emanuele Dessì che in un post annuncia: "Esco dal M5s con un enorme tristezza nel cuore ma anche con tanta rabbia". (ANSA).