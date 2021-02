Ecuador: rivolte in tre carceri, oltre 50 morti

(ANSA) - QUITO, 23 FEB - La polizia dell'Ecuador ha confermato che più di 50 prigionieri sono morti come conseguenza di rivolte esplose oggi in tre carceri del Paese. Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano El Comercio, le vittime sono decedute in incidenti registrati nei centri penitenziari di Guayaquil, El Turi e Cotopaxi.

La polizia ha sottolineato che "si sta gestendo la situazione" nelle carceri. Gli agenti di polizia stanno portando avanti operazioni per riportare la normalità, mentre i militari sorvegliano gli spazi esterni delle strutture. (ANSA).