Serie A: Atalanta-Napoli 4-2

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - L'Atalanta ha battuto il Napoli 4-2 in uno dei posticipi della 23/a giornata della Serie A. Una vittoria netta dei nerazzurri, che salgono a 43 punti, con Lazio e Roma, che gioca stasera. Tutte nel secondo tempo le reti: apre Zapata al 7', Zielinski risponde al 13', poi di nuovo Atalanta con Gosens al 19' e Muriel al 26'. Il Napoli si porta sul 3-2 per una autorete di Gosens al 30', ma poco dopo Romero sigla di testa il definitivo 4-2. Nel finale paura per l'attaccante azzurro Osimhen, caduto a terra privo di sensi e portato in ospedale in ambulanza per accertamenti. (ANSA).