Amadeus, Palombelli conduttrice da record, stupirà

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Sono felice di avere con me sul palco dell'Ariston Barbara Palombelli per la quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Nel mosaico femminile non poteva mancare una donna dal lungo curriculum. È per me una collega, la conduttrice più presente sul piccolo schermo, oltre ad essere una brava giornalista". A sottolinearlo è Amadeus, direttore artistico e conduttore del festival.

"Lo scorso anno - aggiunge Amadeus - abbiamo puntato sull'unione di mondi differenti, ha funzionato e speriamo di replicare anche quest'anno stupendo il pubblico con Barbara e con tutte le altre donne che saranno con me al Festival. E chissà, magari c'è ancora tempo per qualche sorpresa". (ANSA).