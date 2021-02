Iran: Biden, via le sanzioni solo se rispetterà gli impegni

(ANSA) - WASHINGTON, 7 FEB - Gli Stati Uniti non toglieranno le sanzioni all'Iran fino a che Teheran non rispetterà i suoi impegni: lo afferma il presidente americano Joe Biden.

Biden, parlando nel corso dell'intervista alla Cbs che come da tradizione andrà in onda in occasione del Super Bowl, ha quindi ribadito che la sua amministrazione non è disposta a togliere le sanzioni imposte dalla Casa Bianca di Donald Trump per convincere Teheran a tornare al tavolo delle trattative per rinnovare l'accordo sul programma nucleare iraniano. Una richiesta, quella di togliere le sanzioni, avanzata negli ultimi giorni dalla Repubblica islamica. (ANSA).