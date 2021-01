Governo: Bellanova, non c'è solo Conte

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Noi non poniamo veti su Conte e non subiamo veti da nessuno ma sicuramente non c'è solo Conte.

Quello che ci interessa è come si affronta la crisi. Non discutiamo gli uomini , discutiamo prima dell'impianto programmatico". L'ha detto la presidente di Iv ed ex ministro Teresa Bellanova a Tgcom24 (ANSA).