Governo: De Bonis, gruppo si definisce, anche Causin e Rossi

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Stiamo definendo lo statuto, i membri e i ruoli, non è ancora definitivo". Così il senatore del Maie, Saverio de Bonis parlando all'Ansa del gruppo parlamentare che si sta definendo in queste ore al Senato e che dovrebbe formare il nucleo dei cosiddetti 'responsabili'. Come ha riferito, oltre agli altri 4 senatori della sua stessa componente, il Movimento degli italiani all'estero che rientra nel gruppo Misto, il neogruppo dovrebbe comprendere gli ex di Forza Italia, Andrea Causin e Maria Rosaria Rossi e l'ex 5 Stelle, Gregorio De Falco. Sui tempi, per De Bonis, "potrebbe essere definito entro la fine della settimana". (ANSA).